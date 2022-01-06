В центре Кирова днем 6 января прошел пикет против ввода ограниченного воинского контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан, пыток в российских исправительных колониях и политических репрессий, сообщает «Idel.Реалии».

В акции приняли участие гражданские активисты Светлана Марина, Константин Михайлов, Дмитрий Звонарев, Полина Мухачева, Михаил Семенов и Вадим Ананьин. Активисты держали в руках плакаты со следующими лозунгами: «Нет репрессиям, нет вводу войск в Казахстан», «ОДКБ — не скорая помощь для диктаторов», «Нет насилию и пыткам в системе ФСИН», «ИК-6 Омутнинск — пыточный конвейер — остановим зверей», «Свободу Алексею Навальному!», «Свободу Азату Мифтахову!».

«Сегодня мы вышли за наших политзэков, против пыток и репрессий, которые из точечных рано или поздно превратятся в массовые. Нельзя постоянно закрывать глаза на нужды людей, цепляясь за власть! Рано или поздно накопившиеся проблемы рванут, как бомба, обернувшись десятками или даже тысячами смертей, настоящей гражданской войной. Как это произошло в Казахстане», — сообщила гражданская активистка Светлана Марина.

Пикет против ввода войск в Казахстан, пыток в местах лишения свободы и политрепрессий прошел в двух местах Кирова — возле городской администрации и памятника Сергею Кирову. Акция была согласована с властями, но из-за морозной погоды и ветра она продолжалась около получаса. Полиция не вмешивалась в происходящее. По словам активистов, жители Кирова в целом одобрительно восприняли акцию против ввода войск в Казахстан и политических репрессий в РФ.

В последние дни города Казахстана охватили волнения, в ряде населенных пунктов, включая крупнейший город страны Алматы, начались беспорядки и столкновения с силовиками. Власти страны расцениваютсложившуюся в стране ситуацию как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа. В Алматы в ночь с 5 на 6 января началась антитеррористическая операция, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к странам-членам ОДКБ за помощью. Организация направила в Казахстан миротворческие силы, в состав которых вошли подразделения Вооруженных сил России — части ВДВ, а также военные Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Они будут охранять военные и государственные объекты в Казахстане.