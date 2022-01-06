Руководители военных разведок Украины и Турции договорились об углублении сотрудничества, сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«На днях состоялся визит главы отечественной военной разведки бригадного генерала Кирилла Буданова в Турецкую Республику, во время которого состоялась его встреча с турецким коллегой — генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном», — говорится в сообщении.

Руководители военных разведок обсудили состояние и тенденции развития ситуации с безопасностью в мире, Черноморском регионе и вокруг Украины. Они также рассмотрели текущие и перспективные угрозы национальной безопасности обеих стран, их источники, риски эскалации и возможные меры по нейтрализации.

В ходе встречи была достигнута договоренность об углублении и активизации сотрудничества украинской и турецкой военных разведок.