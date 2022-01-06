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Украина и Турция углубят сотрудничество военных разведок
Руководители военных разведок Украины и Турции обсудили состояние и тенденции развития ситуации с безопасностью в мире, Черноморском регионе и вокруг Украины, а также договорились об углублении сотрудничества
Украина и Турция углубят сотрудничество военных разведок
Украина и Турция углубят сотрудничество военных разведок / Others
6 января 2022 г.

Руководители военных разведок Украины и Турции договорились об углублении сотрудничества, сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

«На днях состоялся визит главы отечественной военной разведки бригадного генерала Кирилла Буданова в Турецкую Республику, во время которого состоялась его встреча с турецким коллегой — генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном», — говорится в сообщении.

Руководители военных разведок обсудили состояние и тенденции развития ситуации с безопасностью в мире, Черноморском регионе и вокруг Украины. Они также рассмотрели текущие и перспективные угрозы национальной безопасности обеих стран, их источники, риски эскалации и возможные меры по нейтрализации.

В ходе встречи была достигнута договоренность об углублении и активизации сотрудничества украинской и турецкой военных разведок.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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