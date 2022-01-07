В отношении шести казахстанских компаний, реализующих сжиженный газ, ведется расследование, их подозревают в ценовом сговоре, сообщил представитель Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана в эфире телеканала «Хабар 24», передает ТАСС.

По данным изданий, под подозрение попали «Казмунайгаз», «Актобемунайгаз», «Казгермунайгаз» и «Казахойл». Еще две компании они не называют.

«В их действиях установлены признаки ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением на рынке», — сообщил представитель агентства по защите и развитию конкуренции (цитата по ТАСС).

Он отметил, что повышение цен, которое будет проверяться в ходе расследования, происходило в течение 2021 года. Если изначально стоимость 1 т газа составляла около 67 тыс. тенге, то к концу года она превысила 100 тыс., сообщил «Хабар 24». Предварительные итоги расследования будут сформулированы в течение 20 дней, их представят президенту Касым-Жомарту Токаеву.

5 января стало известно, что из-за необоснованно высоких цен на газ задержаны директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене и глава центра электронных торгов по сжиженному газу.

В Казахстане со 2 января проходят массовые протесты, начавшиеся после двукратного роста цен на сжиженный газ, который является основным топливом для легкового транспорта: с 60 до 120 тенге за литр (то есть с 10 до 20 руб.). В Минэнерго Казахстана объясняли подорожание возросшим спросом при прежнем производстве газа.

Первые протесты начались в Мангистауской области. После этого собственники АЗС в регионе приняли решение снизить стоимость литра топлива с 120 до 85–90 тенге за литр, однако протестную волну это не сбило.

Демонстрации и митинги начали происходить в других регионах и вскоре охватили всю страну. Президент поручил ввести временное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней. Согласно его распоряжению, предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец 2021 года.

Эта мера также не помогла стабилизировать обстановку в Казахстане, и из экономических требования протестующих переросли в политические. В частности, они требовали отставки правительства и реформ. Как заявил первый заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев в эфире телеканала «Хабар 24», протестующие в Алматы действовали на профессиональном уровне, среди них были организованные группы, в том числе снайперы.

Абаев добавил, что изначально мирный протест постепенно возглавили вооруженные «бандиты и террористы» с дубинками и коктейлями Молотова. «Бандиты промышляли мародерством, а вторая организованная группа боевиков-террористов осуществляла точечные нападения на оружейные магазины, отбирала средства связи у полицейских.

7 января на территории Казахстана был введен «критический красный» уровень террористической опасности. По данным Tengrinews, в этой ситуации спецслужбам разрешается проводить личный досмотр и досмотр вещей, транспорта, а также временно ограничивать или запрещать его движение. Кроме того, силовикам разрешено «беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения». Они могут получать доступ к переговорам или иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем. Предполагается также полная мобилизация и боевая готовность всех спецслужб.

При этом Абаев призвал не путать миротворческие силы ОДКБ с силами оперативного реагирования, указав, что миротворцы не принимают участия в боевых действиях. По словам Абаева, «боевой частью операции по зачистке города» 6 января занимались сотрудники подразделений «Беркута», «Арыстана» и «Арлана», а также военнослужащие Минобороны страны. В результате операции все административные здания в Алма-Ате «очищены от террористов, многие боевики» убиты или задержаны, заключил он.