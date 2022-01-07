61-летний босс мафиозной сицилийской группировки «Стидда» Джоаккино Гаммино был найден и арестован в испанском Галапагаре в 33 километрах от Мадрида. Его заметили на снимке Google Maps, стоящим в костюме шеф-повара рядом с магазином фруктов El huerto de Manu. Об этом сообщает La Repubblica.

Полиция начала проверять снимки из близлежащих заведений и нашла более четкое фото мафиози с характерным шрамом на подбородке. По этой примете он был опознан. Оказалось, что он под именем Мануэль работает шеф-поваром в ресторане La cocina de Manu. Следствие считает, что ресторан был прикрытием для его преступной деятельности.

«Это не значит, что мы проводим рабочие дни за просмотром Google в поисках преступников. Наше расследование привело нас в Испанию, мы знали, что Гаммино скрывается в этой стране, карты Google лишь помогли подтвердить наши предположения», — заявил прокурор Палермо Франческо Ло Вой, который занимался делом Гаммино.

По информации издания, Гаммино был задержан еще 17 декабря, но известно об этом стало только сейчас. При аресте Гаммино поинтересовался, как его нашли, ведь он не звонил даже своей семье последние 10 лет.

Гаммино находился в розыске 20 лет. Его дважды арестовывали — в 1984 и 1998 годах, он обвинялся в убийстве и других преступлениях, связанных с деятельностью мафии. В итоге он был приговорен к пожизненному заключению, но в июне 2002 года смог бежать из тюрьмы в Риме, когда там шли съемки фильма, а именно — благодаря драке, которая завязалась во время съемок.

Сейчас он находится под арестом в Испании, в Италию его могут доставить к февралю.

Ранее в Италии задержали главного босса мафиозной группировки «Ндрангета» Доменико Павильянити. Он попался полицейским спустя два года, проведенных в бегах. У него нашли фальшивые португальские документы, шесть мобильных телефонов и около шести тысяч евро наличными. Задержание 60-летнего мафиози стало результатом совместной работы испанской и итальянской полиции.