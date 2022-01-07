Двусторонние отношения между Турцией и Арменией долгие годы не развивались на фоне утверждений о так называемом «геноциде армян» и оккупации Карабахского региона Азербайджана. По итогам 44-дневной войны 2020 года, положившей конец 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель, ситуация на Южном Кавказе изменилась, что позволило Анкаре и Еревану выступить с рядом позитивных заявлений.

После объявления независимости Армении (21 сентября 1991 года) диалог Анкары и Еревана переживал периоды взлета и падений. Турция стала одной из первых стран, признавших независимость соседней республики. Анкара объявила о соответствующем решении 16 декабря 1991 года.

При этом турецкая сторона поддержала идею включения Еревана в состав соучредителей Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

В 1993 году в ответ на оккупацию Кельбаджарского района Азербайджана Турция закрыла границу с Арменией, прекратив автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение.

В последующие годы имели место инициативы по возобновлению диалога сторон.

В апреле 2005 года в бытность премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо в адрес президента Армении Роберта Кочаряна, предложив сформировать совместную комиссию для анализа событий 1915 года. Вместо поддержки этой инициативы Ереван заявил о готовности начать политический диалог на высшем уровне по нормализации отношений.

Бывший президент Турции Абдулла Гюль в 2008 году поздравил Сержа Саргсяна с победой на выборах главы государства. В ответ президент Армении пригласил Гюля в Ереван на футбольный матч сборных двух стран, который состоялся 6 сентября 2008 года.

Абдулла Гюль стал первым президентом Турции, посетившим независимую Армению. Ответный визит Саргсяна состоялся 12 апреля 2010 года, лидеры двух стран наблюдали за футбольным матчем в Бурсе.

Наконец, 10 октября 2009 года в Цюрихе состоялось подписание турецко-армянских протоколов о нормализации отношений. Однако ввиду позиции армянской стороны эти документы так и остались на бумаге. Серж Саргсян 1 марта 2018 года объявил протоколы недействительными.

Просвет в отношениях Анкары и Еревана образовался после Второй Карабахской войны, завершившейся победой Баку.

Вскоре после освобождения исторических земель Азербайджана от армянской оккупации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не исключает вероятности открытия новой страницы в отношениях с Ереваном.

Выступая в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана 16 ноября 2021 года, турецкий лидер отметил, что не только Азербайджан, но и все страны региона, в том числе Армения, извлекут пользу из установления мира и стабильности на Южном Кавказе. Глава турецкого государства подчеркнул, что открытие границ с Турцией принесет Армении особую выгоду. Слова президента Эрдогана получили позитивный отклик в Ереване.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 13 декабря 2021 года дал понять, что в отношениях между Анкарой и Ереваном открылась новая страница.

Он сообщил, что Турция и Армения на взаимной основе назначат специальных представителей по нормализации. Он также сообщил о намерении возобновить чартерные рейсы между Ереваном и Стамбулом.

В беседе с Anadolu 15 декабря 2021 года глава МИД Турции сообщил, что спецпредставителем по нормализации отношений с Арменией назначен бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч. Вслед за этим 18 декабря 2021 года Армения назначила вице-спикера Рубена Рубиняна спецпредставителем по диалогу с Турцией.

Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении по нормализации отношений назначена на 14 января в Москве. С 1 января 2022 года Армения сняла запрет на импорт турецких товаров, действовавший с декабря 2020 года.

Эти шаги вселили надежду в восстановление турецко-армянских отношений.