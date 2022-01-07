Большинство жителей Германии выступают за сохранение газопровода «Северный поток — 2», свидетельствуют результаты опроса компании по исследованиям общественного мнения Infratest Dimap, на которые ссылается телеканал ARD.

Отмечается, что реализацию проекта поддержали 60% опрошенных. Чаще других ему предсказуемо симпатизируют сторонники партии «Альтернатива для Германии». Там идею ввода газопровода в эксплуатацию одобрили 86% участников опроса. Наиболее негативно к проекту относятся последователи партии «зеленых».

«Северному потоку — 2» симпатизируют 70% жителей восточной части Германии, однако он находит поддержку и в западной части страны — за него выступили 57% опрошенных против 30% отнесшихся негативно, отметили аналитики.

В целом «Северный поток — 2» пользуется наибольшей поддержкой на востоке страны, где за него выступают 70% опрошенных. На западе этот показатель составил 57%.

Представители «зеленых» прежде неоднократно требовали прекратить строительство газопровода. Так, в декабре сопредседатель партии и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток — 2» не может быть введен в эксплуатацию из-за несоответствия европейским энергетическим правилам. Позднее она заявила о достижении общей позиции по газопроводу с канцлером страны, социал-демократом Олафом Шольцем, который выступал в его поддержку.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер (ХСС) накануне раскритиковал позицию «зеленых» по газопроводу, назвав ее «наивной». Он предупредил, что внешняя политика нового правительства Германии ставит под угрозу ее энергетическую безопасность, поскольку в условиях резкого роста цен на газ страна нуждается в надежных поставках топлива.

Строительство газопровода, который протянулся от побережья России до Германии по дну Балтийского моря, завершилось в сентябре 2021 года. В ноябре процесс сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») был приостановлен до тех пор, пока компания не создаст дочернее предприятие в Германии, отвечающее за участок «Северного потока — 2» на территории страны, как того требуют правила ЕС. В середине декабря регулятор немецкого энергорынка, Федеральное сетевое агентство Германии, предупредил, что решение не будет принято в первой половине 2022-го. После того, как регулятор вынесет вердикт, свое мнение выскажет Еврокомиссия.