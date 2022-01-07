Утром 7 января курс биткоина продолжил падение. Стоимость основной мировой криптовалюты упала ниже отметки в $42 тыс., потери понесли и альткоины. Зафиксировано существенное снижение хешрейта (суммарной вычислительной мощности майнингового оборудования) в пулах, которыми широко пользуются казахстанцы. Так, удар пришелся на 1THash, OKExPool и KuCoinPool. Пулы более широкого масштаба, включая F2Pool, AntPool и ViaBTC, также столкнулись с понижением своих показателей.

Эксперты напрямую связывают удешевление биткоина с теми проблемами в работе интернета, которые были зафиксированы во время казахстанских протестов. Так, на пике острой фазы антиправительственных выступлений выход в сеть оказался попросту заблокирован. Это почувствовали на себе пользователи проводного интернета, однако трудности возникли и у тех, кто чаще всего использует сотовую связь. Утром 7 января в очередной раз появились сообщения об отключении интернета в Казахстане.

Тем не менее, как заявил российским изданиям старший аналитик проекта Bestchange.ru Никита Зуборев, обстановка в Казахстане является скорее катализатором ценовых явлений, нежели причиной.

«Было бы недальновидно считать, что произошедшее совсем никак не повлияет на крипторынок, однако и преувеличивать силу влияния Казахстана в рамках всей индустрии не стоит», — подчеркивает исследователь. По его словам, свою роль сыграло прежде всего падение на глобальном рынке акций на фоне возможного повышения ключевой ставки ФРС весной.

Убежище майнеров

Октябрьское исследование бизнес-школы Кембриджского университета показывает, что Казахстан занимает второе место среди стран, где ведется добыча биткоина. Его доля составляет 18,1%. Республика следует сразу за Америкой, на которую приходится 35,4% от общемирового производства основной криптовалюты. Доклад экспертов продемонстрировал серьезный скачок позиций этих стран в рейтинге за годовой период, что, согласно предположениям, стало результатом введения ограничений на майнинг на территории Китая.

Если в сентябре 2019 года на компании из КНР приходилось 75% всей добычи, то к первой половине 2021 года этот показатель упал до 46%. Причина кроется в политике местных властей: сначала ряд майнинг оказался вне закона на локальном уровне, а 24 сентября Народный банк Китая инициировал тотальный запрет на транзакции с криптовалютой в стране. Исследователи Кембриджского университета говорят, что на фоне этих мер объем общемировой добычи биткоина сократился на 38% в июне. Позже майнинговые фермы смогли стабилизировать работу.

Для Нур-Султана такая ситуация оказалась в новинку. В октябре пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями Kegoc проинформировала, что из-за резкого роста потребления энергии теми, кто занимается цифровым майнингом, и повышенной аварийности на электростанциях, в Казахстане зафиксировано превышение потребления мощности над выработкой. Тогда местному минэнерго совместно с Kegoc пришлось разработать ряд мер, которые предусматривают необходимость замещения электростанциями аварийно выбывающей генерации.

Пределы возможностей

Глобальная протестная активность 2019-2020 годов уже демонстрировала на практике уязвимость рынка криптовалюты: в зоне поражения оказывалась техническая безопасность. Так, на пике социальных волнений в Ливане биткоин-трейдеры массово жаловались, что неизвестные взломщики каким-то образом получили доступ к их мобильным телефонам и смогли сорвать большой куш. Свою роль тогда, по ряду предположений, могло сыграть то, что хакеры обладали особым доступом к крупному ливанскому оператору связи Touch.

О факте, что биткон и связанные с ним системы не готовы к использованию в форс-мажорных обстоятельствах, говорили и биткоинеры Гонконга, когда там разразились масштабные манифестации. Транзакции, сетовали они, по-прежнему слишком зависимы от официальных телекоммуникационных сетей, над которыми государству легко установить контроль. «Люди все чаще просто переводят свои деньги за границу, — цитировало издание CoinDesk неназванный источник в гонконгской индустрии. — Но это происходит от банка к банку».

С этим согласны и собеседники CoinDesk в Иране, где протесты на фоне недовольства социальными условиями происходят с пугающей регулярностью. «В ситуации, когда у нас нет обычной физической связи, ни одна из этих чертовых технологий не поможет вам! — восклицал в разговоре с изданием один из иранских биткоинеров, комментируя функционирование общей системы криптовалют. — Мы заперты в тюрьме, которую построили для нас правительства Америки и Ирана».

Убытки для Запада

Протестная активность в Казахстане отразилась не только на глобальной стоимости биткоина. Резко возросли и цены на уран, лидером по производству которого является эта центрально-азиатская республика. На ее долю приходится более 40% мирового производства. Спотовая цена концентрата закиси-окиси урана на этой неделе выросла почти на 8%.

Эффект от социальной напряженности в Казахстане могут почувствовать на себе и другие отрасли. По оценкам старшего эксперта вашингтонского аналитического центра Атлантический совет Эммы Эшфорд, Нур-Султан крайне важен не столько для Азии, сколько для европейских экономик, потому что годы независимости позволили ему стать крупным экспортером нефти, природного газа и угля. Республика в то же время является важной страной-транзитером энергоносителей для соседних государств Центральной Азии, богатых ресурсами.

«Если эти протесты станут достаточно значительными, чтобы нарушить производство или транзит энергии, они могут иметь косвенные экономические последствия, несоразмерные политическому значению Казахстана», — пояснила Эшфорд. Однако она подчеркнула, что США не должны вмешиваться в ситуацию: санкции, которые Вашингтон обычно применяет в таких случаях ударят и по крупным американским энергетическим компаниям, которые глубоко интегрированы в казахстанскую экономику. А это повлияет на многие западные страны, резюмирует Эшфорд.