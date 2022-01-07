Движение «Талибан» призвало власти Казахстана и протестующих в стране к диалогу. Соответствующее заявление опубликовано на странице пресс-секретаря афганского министерства иностранных дел Абдул Кахара Балхи в Twitter.

«Афганистан внимательно следит за текущей ситуацией в Казахстане и как близкий сосед и торговый партнер обеспокоен недавними беспорядками там», — говорится в сообщении. Талибы также выступили за то, чтобы власти и протестующие решили разногласия путем диалога и мирными средствами.

Правительство талибов также назвало «безопасность и политическую стабильность в регионе важнейшими условиями экономического роста, торговли и благополучия людей».

Ранее анонимный источник российского проекта Gulagu.net сообщил, что для дискредитации протестующих власти Казахстана использовали заключённых уголовников. Их освободили и разрешили грабить магазины в Алматы и штурмовать правительственные здания, полицейские участки и телецентры. Увидев происходящее, к «подсадным» мародёрам подключились и «обычные граждане». Всё это способствовало тому, что политический протест утонул в волне насилия и других преступлений.

Основатель проекта против пыток и коррупции Владимир Осечкин ссылается на письмо сотрудника ФСБ России. «У нас нет оснований не доверять этому источнику, который на протяжении последних двух лет сообщал нам правдивую информацию», — написал он.

«В Беларуси [в 2020-м] не дали отработать подобный сценарий, но в Казахстане результат оказался для руководства чрезвычайным», — отмечает Осечкин.

В Казахстане заключённых использовали в одном городе — в Алматы. И они «свою работу... выполнили досконально: есть масса задокументированных фактов мародерства, есть подтверждение нападения на силовые ведомства», а ещё и видео зверских убийств. Это должно обосновать введение в страну иностранных войск, и деморализовать обычных протестующих.

Источник Gulagu.net объясняет причину отсутствия официальной статистики по погибшим в стычках с силовиками: «Львиная доля перебитого криминалитета (как специально для этого выпущенных, так и привлеченных с воли) будет утилизирована без фиксации».