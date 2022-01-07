ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Первая ракетка мира ожидает депортации в австралийском отеле для беженцев | Новак Джокович
Новака Джоковича задержали на паспортном контроле в аэропорту Мельбурна 5 января из-за ошибки при подаче документов. Неточности заметили, когда спортсмен совершил 14-часовой перелет из Дубая в Мельбурн. Визу аннулировали, поскольку лучший теннисист планеты не предоставил оснований, необходимых для въезда. #trtнарусском #Джокович #Мельбурн #теннис
Первая ракетка мира ожидает депортации в австралийском отеле для беженцев / Others
7 января 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us