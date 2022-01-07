Первая ракетка мира ожидает депортации в австралийском отеле для беженцев | Новак Джокович

Новака Джоковича задержали на паспортном контроле в аэропорту Мельбурна 5 января из-за ошибки при подаче документов. Неточности заметили, когда спортсмен совершил 14-часовой перелет из Дубая в Мельбурн. Визу аннулировали, поскольку лучший теннисист планеты не предоставил оснований, необходимых для въезда. #trtнарусском #Джокович #Мельбурн #теннис