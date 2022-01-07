ПОЛИТИКА
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В «газовой революции» виноват Назарбаев — казахи Стамбула
Президент Касым-Жомарт Токаев должен пойти на диалог с обществом, провести свободные выборы и пресечь вмешательство иностранных сил — глава стамбульской Ассоциации казахов Бабусселям Окутан прокомментировал ситуацию на исторической родине. По его словам, волнения в Казахстане вызвали сама «диктатура Назарбаева» и коррупция. #trtнарусском #диаспора #Казахстан #Турция
В «газовой революции» виноват Назарбаев — казахи Стамбула / Others
7 января 2022 г.
Истории
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