В «газовой революции» виноват Назарбаев — казахи Стамбула

Президент Касым-Жомарт Токаев должен пойти на диалог с обществом, провести свободные выборы и пресечь вмешательство иностранных сил — глава стамбульской Ассоциации казахов Бабусселям Окутан прокомментировал ситуацию на исторической родине. По его словам, волнения в Казахстане вызвали сама «диктатура Назарбаева» и коррупция. #trtнарусском #диаспора #Казахстан #Турция