Французский журналист Ален Фрашон подготовил в своей статье для газеты Le Monde список регионов, в которых в 2022 году могут начаться военные действия.

По его мнению, наиболее напряженная ситуация сейчас сложилась вокруг Украины, Ирана и Тайваня. Фрашон отметил, что мировым лидерам следует ранжировать угрозу возникновения масштабного конфликта именно в таком порядке.

По его мнению, президент России Владимир Путин готов идти на Киев и подчинить себе всю Украину. «Он заранее позаботился о демонстрации военной мощи своей страны: ультрасовременные ракетные системы, разрушительные возможности в космосе, масштабные маневры на границах Украины», — написал Фрашон.

​​​​​​​Ключевым фактором возобновления полномасштабной войны в Донбассе станет нежелание США принять выдвинутый Москвой ультиматум о гарантиях безопасности и красных линий в отношении расширения НАТО в восточном направлении, полагает журналист.

Вторым местом, где может начаться военный конфликт война, Фрашон назвал Иран. Он указал, что к началу 2022 года эта страна достигла уровня обогащения урана в 60%. До уровня, необходимого для использования урана в военных целях, по мнению экспертов, нужен всего месяц. Сложившееся положение дел подталкивает США и Израиль к удару по ядерному комплексу Ирана, что не останется без ответа, в случае которого конфликт может охватить весь Ближний Восток, отметил Фрашон. Пространства для компромисса между Тегераном с США и Европейским союзом остается все меньше и меньше, отмечается в статье.

Также в своей статье Фрашон уделил внимание Тайваню. Китай активизировал проведение морских учений в Южно-Китайском море, что может привести к вторжению на остров. Двусмысленная позиция президента США Джо Байдена и его нежелание вмешиваться в ситуацию вокруг Тайваня развязывает руки Пекину и стимулирует его разрешить давний территориальный спор, пишет журналист.