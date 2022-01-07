ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Алиев выразил протест «Единой России» из-за поездки Милонова в Карабах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо главе партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву, в котором выразил протест в связи с поездкой депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова в Карабах
Алиев выразил протест «Единой России» из-за поездки Милонова в Карабах
Алиев выразил протест «Единой России» из-за поездки Милонова в Карабах / Others
7 января 2022 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо главе партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву, в котором выразил протест в связи с поездкой депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова в Карабах, пишет АПА.

Российский парламентарий в дни новогодних праздников совершил незаконный визит на временно подконтрольные российским миротворцам территории Азербайджана, где провел ряд встреч. Подобный шаг вызвал резкий протест Баку.

Сам Милонов, в октябре 2020 года включенный в «черный список» Азербайджана за незаконный визит в Карабах, поделился впечатлениями от новой незаконной поездки в социальных сетях.

Депутат Госдумы РФ ​​​​​​​и ранее неоднократно демонстрировал неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также оскорблялазербайджанцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us