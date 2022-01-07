Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо главе партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву, в котором выразил протест в связи с поездкой депутата Государственной Думы РФ Виталия Милонова в Карабах, пишет АПА.

Российский парламентарий в дни новогодних праздников совершил незаконный визит на временно подконтрольные российским миротворцам территории Азербайджана, где провел ряд встреч. Подобный шаг вызвал резкий протест Баку.

Сам Милонов, в октябре 2020 года включенный в «черный список» Азербайджана за незаконный визит в Карабах, поделился впечатлениями от новой незаконной поездки в социальных сетях.

Депутат Госдумы РФ ​​​​​​​и ранее неоднократно демонстрировал неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, а также оскорблялазербайджанцев.