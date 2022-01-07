Турецкий Красный Полумесяц раздал учебные материалы 1260 учащимся из числа беженцев рохинья в семи школах пакистанского Карачи, пишет Daily Sabah.

Помощь была предоставлена ​​в сотрудничестве с Пакистанским Красным Полумесяцем и Пакистанским альянсом за образование девочек (Pakistan Alliance for Girls Education, PAGE) — организацией, работающей над созданием благоприятных условий для гендерного равенства.

Церемония, посвященная раздаче учебных материалов, состоялась в районе Гулшан-э-Икбал города Карачи, на ней присутствовали генеральный консул Турции в Карачи Джемаль Сангу, представители Турецкого и Пакистанского обществ Красного полумесяца и другие гости.

Ибрагим Карлос Камило, глава делегации Турецкого Красного Полумесяца в Пакистане, рассказал, что студенты проявили большой интерес и были очень рады получить учебные материалы.

С августа 2017 года более 700 тысяч мусульман-рохинья бежали из преимущественно буддистской Мьянмы в Бангладеш из-за военной операции вооруженных сил Мьянмы. Военнослужащих Мьянмы обвиняют в массовых изнасилованиях, убийствах и поджогах тысяч домов рохинья.

После проведенного расследования событий в Мьянме Организация Объединенных Наций в 2018 году рекомендовала привлечь к ответственности высших военачальников армии Мьянмы по обвинению в геноциде и военных преступлениях против рохинья.