ПОЛИТИКА
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Задержанным в Казахстане “кыргызским террористом” оказался известный джазовый музыкант
Спецслужбы Казахстана продемонстрировали кадры с задержанным гражданином Кыргызстана, за деньги приехавшим участвовать в протестах. Родные задержанного сообщили, что Викрам Рузахунов является известным джазовым музыкантом и убеждены, что его пытали. В Бишкеке - протесты в поддержку Рузахунова, а власти Казахстана выясняют обстоятельства произошедшего. #Викрам Рузахунов #Казахстан #Кыргызстан
Задержанным в Казахстане “кыргызским террористом” оказался известный джазовый музыкант / Others
9 января 2022 г.
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