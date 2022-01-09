Задержанным в Казахстане “кыргызским террористом” оказался известный джазовый музыкант

Спецслужбы Казахстана продемонстрировали кадры с задержанным гражданином Кыргызстана, за деньги приехавшим участвовать в протестах. Родные задержанного сообщили, что Викрам Рузахунов является известным джазовым музыкантом и убеждены, что его пытали. В Бишкеке - протесты в поддержку Рузахунова, а власти Казахстана выясняют обстоятельства произошедшего. #Викрам Рузахунов #Казахстан #Кыргызстан