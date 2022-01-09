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На США обрушился новый циклон
В результате сильного шторма на северо-западе Тихого океана затопило несколько городов в штате Вашингтон, США. На видео с беспилотника видны затопленные поля, дороги и дома. В зоне бедствия оказались десятки домов, сотни людей эвакуированы. Газета Chronicle уже назвала это наводнение сильнейшим за последние 10 лет. #trtнарусском #наводнение #США #шторм #пострадавшие #эвакуация #TRT_на_русском #TRT
На США обрушился новый циклон / Others
9 января 2022 г.
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