На США обрушился новый циклон

В результате сильного шторма на северо-западе Тихого океана затопило несколько городов в штате Вашингтон, США. На видео с беспилотника видны затопленные поля, дороги и дома. В зоне бедствия оказались десятки домов, сотни людей эвакуированы. Газета Chronicle уже назвала это наводнение сильнейшим за последние 10 лет. #trtнарусском #наводнение #США #шторм #пострадавшие #эвакуация #TRT_на_русском #TRT