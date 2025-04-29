ТУРЦИЯ
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МВФ повысил прогноз роста экономики Турции
Международный валютный фонд повысил прогноз роста турецкой экономики на этот год, отметив сильный импульс во второй половине 2024 года
МВФ повысил прогноз роста экономики Турции
Международный валютный фонд / Reuters
29 апреля 2025 г.

Международный валютный фонд пересмотрел в сторону повышения прогноз роста турецкой экономики на 2025 год. Об этом сообщил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер на пресс-конференции в рамках весенних встреч МВФ и Всемирного банка.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства «Анадолу», Каммер отметил, что сильный импульс, зафиксированный во второй половине прошлого года, стал ключевым фактором пересмотра прогнозов.

«Это небольшое увеличение, но оно важно с точки зрения компенсации негативного влияния тарифов и неопределенности на перспективы», — сказал он.

Каммер подчеркнул, что антиинфляционная программа турецкого правительства продвигается вперед, и экономическая команда страны последовательно реализует политику дезинфляции.

22 апреля МВФ опубликовал доклад «Перспективы развития мировой экономики», в котором прогноз роста экономики Турции в 2025 году был повышен до 2,7 процента. Прогноз на 2026 год остался без изменений и составляет 3,2 процента.

В январе МВФ прогнозировал рост турецкой экономики на уровне 2,6 процента в 2025 году и 3,2 процента в 2026 году.

В докладе подчеркивается, что улучшение ожиданий связано с изменениями в денежно-кредитной политике Турции.

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