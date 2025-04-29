Международный валютный фонд пересмотрел в сторону повышения прогноз роста турецкой экономики на 2025 год. Об этом сообщил директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер на пресс-конференции в рамках весенних встреч МВФ и Всемирного банка.

Отвечая на вопрос корреспондента агентства «Анадолу», Каммер отметил, что сильный импульс, зафиксированный во второй половине прошлого года, стал ключевым фактором пересмотра прогнозов.

«Это небольшое увеличение, но оно важно с точки зрения компенсации негативного влияния тарифов и неопределенности на перспективы», — сказал он.

Каммер подчеркнул, что антиинфляционная программа турецкого правительства продвигается вперед, и экономическая команда страны последовательно реализует политику дезинфляции.

22 апреля МВФ опубликовал доклад «Перспективы развития мировой экономики», в котором прогноз роста экономики Турции в 2025 году был повышен до 2,7 процента. Прогноз на 2026 год остался без изменений и составляет 3,2 процента.

В январе МВФ прогнозировал рост турецкой экономики на уровне 2,6 процента в 2025 году и 3,2 процента в 2026 году.

В докладе подчеркивается, что улучшение ожиданий связано с изменениями в денежно-кредитной политике Турции.