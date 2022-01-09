ПОЛИТИКА
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Десятки палестинцев пострадали на протестах в Хевроне
Десятки палестинцев пострадали от применения слезоточивого газа армией Израиля во время протестов в Хевроне. Как минимум двое получили ранения от резиновых пуль. Их доставили в больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте. Акции протеста в Хевроне проходят в знак солидарности с заключенными в израильских тюрьмах и палестинским заключенным Насером Абу Хамидом, который голодает уже более 120 дней. #палестина #израиль #армия #протест #раненые #голодовка #заключенные #тюрьма #TRT #TRT_на_русском
Десятки палестинцев пострадали на протестах в Хевроне / Others
9 января 2022 г.
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