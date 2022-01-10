Очень часто можно слышать нарекания на неуважение людей к каким-то общественно важным традициям, принципам или событиям. Типичный тому пример — кейс с оскорблением чувств верующих.

В России решили пойти путем государственного контроля. Власть устанавливает, что можно, а что нельзя и наказывает. Причем это касается не только сферы уголовного или административного права, но и вопросов этики, вкуса и частного мнения.

В Украине же пошли другим путем. При слабом государстве эту функцию отчасти взяло на себя мощное гражданское общество, которое сформировалось во время Революции достоинства и начало войны с Россией — в момент критически низкого уровня функционирования госинститутов. Так вот, пока в России дают «двушечку» за фото в трусах на фоне храма, в Украине социум создал свой собственный инструмент наказаний, правда не тюрьмой, а рублем. Но так тоже действенно.

Сейчас я расскажу вам две истории, которые ярко демонстрируют этот тренд.

Блогерская туса

Во Львове 27 ноября 2021 года прошла блогерская вечеринка в стиле БДСМ. В ней приняли участие местные инфлюенсеры из Западной Украины. Отмечали день рождения популярного блогера-миллионника Александра Залиско. Один из участников вечеринки — популярный телеведущий Владимир Остапчук запостил сториз в инстаграм с подписью «голодная блогерская туса». Именно в этот день в стране отмечали годовщину трагедии — день памяти жертв Голодомора 1932–1933 гг.

Это моментально стало триггером обсуждений в соцсетях. В итоге пользователи соцсетей идентифицировали почти всех участников вечеринки. Это сам Александр Залиско (1,1 млн подписчиков), телеведущий Владимир Остапчук (543 тыс.), блогеры Александр Куровский (470 тыс.), его жена Наталья Литвин (1 млн), Валерия Юрченко (1,3 млн), Татьяна Самбурская (1,5 млн) и Саша Бо (1,9 млн).

Общественные активисты — блогеры Роман Салабай и Сергей Стерненко обратились за официальными запросами к международным брендам и компаниям, которые сотрудничают с данными блогерами. В ответ они услышали, что крупные бренды разрывают уже действующие контракты, а также отказываются от кооперации с данными блогерами в будущем.

Среди крупных брендов, публично заявивших о своем решении, – Pepsi, сеть магазинов Metro, Jysk, EVA, Eldorado, Foxtrot, Andreas Moskin, Lovare, компании Ajax System, Flint, самый большой сервис доставки «Новая почта», самый большой интернет-магазин Украины Rozetka и крупнейшая сеть заправок ОККО. Буквально через несколько дней организатор вечеринки Александр Залиско записал видео, где со слезами на глазах рассказал, что он остался без заказчиков и фактически без источников дохода.

Позже блогеры начали оправдываться, мол, не знали, что в тот день отмечали День памяти жертв Голодомора, поскольку эта дата плавающая и отмечается в четвертую субботу ноября, а не в какой-то фиксированный день. Лидеры мнений публично извинялись, открещивались и обвиняли во всем друг друга. Так, Саша Бо обвинила во всем Владимира Остапчука, мол, из-за него все началось. В ответ начала хамить и скандалить жена Остапчука Кристина Горняк. Против организаторов открыли административные дела.

Досталось и арендодателям. Мероприятие проходило в Доме ученых, одной из самых красивых и аутентичных локаций Львова. Профсоюз работников образования после скандала обязал руководство Дома ученых согласовывать план мероприятий и запретил сдавать помещения под развлекательные мероприятия в траурные дни. Из-за сильных переживаний через несколько дней от инфаркта умер директор Дома ученых Роман Славитич. Смерть настигла мужчину прямо в городской мэрии, куда он пришел для разговора с чиновниками по поводу скандала.

Неуместный анекдот

Буквально за месяц до этого произошел еще один скандал с молодой блогершей. Владелица сети магазинов здорового питания бренда YARO Юлия Привалова опубликовала пост в сети Instagram с фотографией на Красной площади в Москве. Среди прочего там был пошлый анекдот про бандеровцев. Когда на это обратили внимание пользователи и начали поднимать шумиху, то девушка удалила фото и текст. Однако было уже поздно. Уже был сделан скриншот и отмотать назад было невозможно.

В итоге с ней отказались сотрудничать известные украинские ритейлеры и даже поспешили убрать продукцию ее бренда с прилавков и интернет-магазинов. Речь идет о компаниях Rozetka, Winestone, Cooker, «Алло», супермаркетах «Сильпо», «Эпицентр», «Ашан», сети кофеен «Идеалист», а также двух самых крупных сервисов доставки Glovo и Rocket.

Институт репутации

Два этих кейса очень хорошо показывают силу и роль гражданского общества в Украине. При слабости власти оно само устанавливает, где норма, а где девиация. Прочерчивает пунктир нового приемлемого и красную линию старого недопустимого.

Это однозначно последствия Майдана, победы протестующих над, казалось бы, всевластным Виктором Януковичем. Ведь в 2014 году кардинально поменялось все. То, что вчера было дозволенным, стало токсичным. Как партия регионов и пророссийский вектор. А то, что вчера казалось сумасшествием, стало болезненной реальностью, как, например, разговоры о войне с Россией или популяризация правой повестки.

Отчасти именно это и насторожило Кремль. Он ведь опасается Майдана не потому, что вдруг люди в России выйдут и начнут протестовать. С протестами Кремль научился справляться. Руководство беспокоит то, что общество начнет самоорганизовываться. Вырабатывать свои параллельные правила, формировать новые нормы и рисовать новый контур. Взамен, под и вне государства. Именно поэтому Кремль затеял войну с Украиной, чтобы не дать проекту «Майдан» завершиться успешно и чтобы потом этим пугать россиян — пресловутое «вы что, хотите как в Украине?».

Но этого не случилось. Постепенно украинское общество само формирует рамки поведения. Само ошибается, но и само самоочищается. Это полезно. Если бы все эти споры об этическом и эстетическом затевало государство, то международные институции и партнеры могли бы его обвинить в нарушениях прав человека, в давлении или дискриминации. А так... это все дело рук общества. Извините, какое есть. Другого у нас для вас нет.

Да и собственно, совокупность граждан имеет полное право сама решать, какую музыку слушать, каких артистов не пускать и как себя вести в траурные дни. И не дело государства наказывать за вкусы. Лучше общество накажет. Не статьей, так рублем. Бизнес очень боится токсичности, ведь это может сказаться на продажах. Как произошло с Александром Залиском и Юлией Приваловой. Это послужит уроком и другим.

Это и называется «институт репутации».