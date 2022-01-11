Российские миротворцы ОДКБ охраняют аэропорт Алматы

Российские миротворцы из состава сил ОДКБ несут службу на наблюдательных вышках аэропорта Алматы на БТР и контролируют ситуацию с помощью беспилотников. Военные Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и России прибыли в Казахстан в рамках операции по стабилизации в стране после начавшихся 2 января беспорядков. #trtнарусском #Казахстан #ОДКБ #миротворцы