ПОЛИТИКА
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Российские миротворцы ОДКБ охраняют аэропорт Алматы
Российские миротворцы из состава сил ОДКБ несут службу на наблюдательных вышках аэропорта Алматы на БТР и контролируют ситуацию с помощью беспилотников. Военные Армении, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и России прибыли в Казахстан в рамках операции по стабилизации в стране после начавшихся 2 января беспорядков. #trtнарусском #Казахстан #ОДКБ #миротворцы
Российские миротворцы ОДКБ охраняют аэропорт Алматы / Others
11 января 2022 г.
Истории
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