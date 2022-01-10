ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Больше тысячи палаток сгорели в лагере рохинья
В Бангладеш пожар уничтожил больше тысячи палаток в лагере, где проживает около 1,1 млн рохинья. Около 5 тыс. беженцев потеряли свое временное жилье. Мусульмане бежали от военных репрессий и этнических чисток в Мьянме. Количество пострадавших остается неизвестным. В тушении пожара принимали участие 8 бригад пожарных и местные жители. #trtнарусском #рохинья #пожар #Бангладеш
Больше тысячи палаток сгорели в лагере рохинья / Others
10 января 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us