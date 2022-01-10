Больше тысячи палаток сгорели в лагере рохинья

В Бангладеш пожар уничтожил больше тысячи палаток в лагере, где проживает около 1,1 млн рохинья. Около 5 тыс. беженцев потеряли свое временное жилье. Мусульмане бежали от военных репрессий и этнических чисток в Мьянме. Количество пострадавших остается неизвестным. В тушении пожара принимали участие 8 бригад пожарных и местные жители. #trtнарусском #рохинья #пожар #Бангладеш