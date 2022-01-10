Верховный суд Узбекистана постановил реабилитировать 120 репрессированных в 1920-1930-х годах, сообщила пресс-служба ВС.

Все реабилитированные фигурировали в шести уголовных делах, которые в декабре прошлого года Верховный суд получил из Генпрокуратуры республики. Они сгруппированы по датам заседания «троек» ОГПУ (состоящей из трех человек коллегии Объединенного государственного политического управления), на которых их признали виновными и осудили.

В частности, решением Верховного революционного трибунала РСФСР от 23 декабря 1921 года Садриддин Хан Шариф Ходжаев и еще четыре человека были признаны виновными в членстве в контрреволюционных организациях, вооруженном сопротивлении и борьбе против революционного движения. Какое наказание для них было избрано, не уточняется.

4 сентября 1925 года Мирза Ибрагимов Мир Ахур и еще 42 человека по сфабрикованным документам были признаны виновными в деятельности в пользу иностранных государств или социальных групп, членстве в контрреволюционных организациях и борьбе против революционного движения и пролетариата. Их приговорили к ссылке, имущество конфисковали.

24 января 1930 года виновными в вооруженном сопротивлении против советского государства по статье «Бандитизм» были признаны Аппах Ходжа Аскар Ходжаев и еще 39 человек. Часть из них была приговорена к ссылке, часть — к расстрелу, имущество конфисковано.

Такая же участь в 1930 году ожидала группы Мухаммад Садыка Мансурбекова (всего пять человек, осуждены 25 января), Тогай Амина Сафарова (всего 12 человек, осуждены 19 марта), Мирза Ходжа Абдурахимова (всего 15 человек, осуждены 24 марта).

Это уже второй акт реабилитации Верховным судом Узбекистана жертв репрессий, отмечает «Фергана». Первый был совершен в августе 2021 года, он коснулся 115 человек, среди которых был курбаши Ибрагимбек.

Решения о реабилитации жертв репрессий Верховный суд Узбекистана стал выносить после того, как 8 октября 2020 года президент страны Шавкат Мирзиёев распорядился создать Республиканскую рабочую группу, которая составляет списки репрессированных, исследует их жизнь и занимается увековечением их памяти. В августе 2021 года Мирзиёев назвал реабилитированных противников советской власти борцами за национальную независимость.