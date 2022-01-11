Российские миротворцы провели учения на аэродроме «Алматы»

Подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ провели запланированную тренировку на аэродроме «Алматы» в Казахстане. Перед ними стояла задача охранять жизненно важные объекты и помещения социальной инфраструктуры. По данным Министерства обороны России, в Казахстан российских миротворцев круглосуточно перебрасывает воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти самолетов Ан-124. #trt#Казахстан #Алматы #миротворцы