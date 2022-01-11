ПОЛИТИКА
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Российские миротворцы провели учения на аэродроме «Алматы»
Подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ провели запланированную тренировку на аэродроме «Алматы» в Казахстане. Перед ними стояла задача охранять жизненно важные объекты и помещения социальной инфраструктуры. По данным Министерства обороны России, в Казахстан российских миротворцев круглосуточно перебрасывает воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти самолетов Ан-124. #trt#Казахстан #Алматы #миротворцы
учения / Others
11 января 2022 г.
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