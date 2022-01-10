Пакистан приобрел турецкие разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2, сообщил известный своей близостью к пакистанской армии портал Pakistan Strategic Forum.

Сообщается, что на данном этапе Пакистан закупил одну партию (6 единиц) БПЛА. В рамках всеобъемлющего соглашения, подписанного в середине 2021 года, Исламабад заказал Bayraktar TB2 у Baykar и подписал соглашение с TAI о совместной разработке более крупного БПЛА типа ANKA-S.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана Надим Раза посетил научно-исследовательский и производственный центр БЛА Baykar в марте 2021 года.

Пакистан пытается разработать собственные БПЛА. В этом контексте в августе 2021 года Турецкая TUSAŞ и пакистанская NESCOM подписали контракт по разработке и модернизации ударных БПЛА ANKA. Согласно полученной информации, Пакистан уже развернул БЛА Bayraktar TB2 на приграничных районах с Индией.

Вполне вероятно, что дроны впервые будут показаны пакистанской публике на Параде в честь Дня Пакистана в этом году 23 марта, отмечает Pakistan Strategic Forum.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.