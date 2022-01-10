Самым распространенным тезисом, который взяли на вооружение российские пропагандисты в связи с протестами в Казахстане, стало вмешательство Запада. «Очевидно, что правительство упустило ситуацию и потеряло время, не просчитав совершенно логичную реакцию людей на повышение цен, — рассуждал гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, комментируя политику Нур-Султана. — Другое дело, что теперь эту реакцию кто-то может попытаться «оседлать» и использовать в своих целях, «качнув» ее дальше, — все это нам знакомо, известно и понятно».

Такая позиция отразилась и на качестве той «экспертизы», которую возглавляемое Киселевым агентство публиковало по поводу произошедшего в центрально-азиатской республике. В этой ситуации подчиненные даже обогнали своего руководителя по глубине аналитической мысли, интерпретировав кризис в Казахстане как «часть гибридной агрессии против Украины» и позлорадствовав на тему того, что вспыхнувшая в первые дни января протестная активность может откликнуться для Киева «углублением энергетического кризиса».

Гипотеза об экспорте «цветной революции» оказалась самой популярной, что хорошо показали выступления депутатов Госдумы. Так, законодатель от аннексированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что в Казахстане идет реализация сценария, «апробированного западными спецслужбами во многих странах мира». По его словам, «боевики, руководимые кураторами с Запада», хотели свергнуть руководство, а после этого заняться разграблением. Конечной целью было создание напряженности вблизи России, уверен депутат.

На этом фоне депутат от Дагестана Бийсултан Хамзаев даже высказался за то, что Москве нужно действовать по «крымскому» сценарию. «Центральная Азия — это русская земля! — поделился своей осведомленностью законодатель. — В Сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей: поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией».

Вина исламистов

«Исполнителей» страшного заговора против Казахстана российские пропагандисты увидели в неких исламистских силах. Так, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов указал на радикализацию манифестаций, обратив внимание, что «с началом массовых протестов странным образом из тюрем Казахстана на свободу были выпущены боевики-исламисты» и другие криминальные элементы. Кроме того, по словам отставного военного, в республике «подняли голову подпольные ячейки различных террористических организаций». Правда, свидетельств этому никак нет, и никто из радикальных группировок не заявлял о себе в информпространстве все эти дни, однако это не смутило ни ура-патриотически настроенных экспертов, ни даже дипломатов.

Посол России в США Виктор Антонов в некотором смысле продолжил эти рассуждения, когда связал протестную активность в Казахстане с дестабилизацией региона после вывода американского контингента из Афганистана. Правда, его выступление отразило некоторую алогичность российской официальной мысли, которая, с одной стороны, критикует американцев за военные кампании в разных регионах мира, а с другой — клянет их же за скоропалительное решение прекратить свое участие в афганском вооруженном конфликте.

Одной из немаловажных задач для российского официоза на этом фоне стала необходимость рассеять все сомнения у аудитории насчет ввода миротворцев ОДКБ. Депутат-единоросс Константин Затулин приложил особые усилия для того, чтобы показать: отправка войск не предполагает участие «в непосредственном подавлении выступлений». «Они введены в таком количестве исключительно для того, чтобы продемонстрировать, что страны ОДКБ, и прежде всего Россия, — на стороне стабилизации в Казахстане», — подчеркнул известный своими провокационными заявлениями законодатель.

Версия, которая все упрощает

В попытке «правильно» объяснить события в Казахстане российская пропаганда двигалась по уже наработанной инерции, которая, впрочем, оказалась плохо применима к казахстанскому контексту. Участники инфовойны с российской стороны не только продемонстрировали традиционную украиноцентричность своей повестки, но и даже зачем-то расчехлили свою ненависть к либеральной оппозиции. К примеру, либералов даже обвинили в использовании «схожих тезисов» с «турецкими националистами» ради «пропаганды своих версий кризиса в Казахстане».

Как пояснил старший эксперт Института «Агора» при Университете Джонса Хопкинса Питер Померанцев, российская пропаганда предоставила аудитории простую интерпретацию событий, которые сложно анализировать. «То, что происходит в Казахстане сейчас, действительно сложно понять, — отмечает эксперт. ­— Думаю, что обычный россиянин мало что понимает сейчас из того, что там происходит, и пропаганда дает готовую версию, которая все объясняет и убирает все сложности, приземляет и упрощает сложный мир до уровня банальной теории заговора».

Впрочем, эксперт усомнился, что такие «совершенно ясные конспирологические нарративы» принесут какие-то дивиденды российской дипломатии в контакте с другими странами. «Но в публичном пространстве Россия вполне успешно сводит разговор с Западом к темам «вы нас обидели» и «вы вмешиваетесь в дела нашего региона». И это укладывается в ту концепцию мира, которая Кремлем продвигается. В этом смысле дивиденды зависят от того, до какой степени Кремль может убедить Америку, что он живет совершенно в своей реальности», — подытожил Померанцев.