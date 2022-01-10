В Алматы участники протестов ворвались в Центральный Государственный музей Казахстана, намереваясь вынести оттуда мечи и копья гуннских и сакских воинов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар 24».

Спасти экспонаты помогла самоотверженность работников музея, которые буквально ночевали на своем рабочем месте из-за боязни нападения мародеров. Сам музей расположен недалеко от здания городской администрации, рядом с которым имели место беспорядки.

«Мы закрыли все двери и смотрели по камерам видеонаблюдения, и где-то к четырем часам утра к музею подошла толпа. Я не знала, что делать, в голове не было никакой тактики. Затем они выломали дверь, сначала вошли шесть-семь человек, сзади была толпа из 200 человек. Я точно не помню, что им говорила, но пыталась их убедить не трогать ничего, ведь это наша общая история, которую нельзя потерять», — рассказала заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева.

По ее словам, у некоторых людей в руках были ножи, однако женщине удалось убедить их отступить, не тронув экспонаты.

В начале января в Казахстане начались протесты из-за подорожания топлива в два раза, которые впоследствии переросли в столкновения с силовиками. Из-за беспорядков в стране ввели чрезвычайное положение и объявили о начале антитеррористической операции в ряде регионов. Счет жертв со стороны протестующих и силовиков идет на сотни.