Минобороны Казахстана показало работу штаба миротворцев ОДКБ

Минобороны Казахстана опубликовало видео с кадрами из штаба коллективных миротворческих сил ОДКБ. Всего в Казахстан прибыло 2500 военнослужащих стран — членов ОДКБ. Они будут находиться в стране до стабилизации ситуации на фоне массовых протестов. Миротворцы занимаются охраной стратегических объектов. #trtнарусском #казахстан #ОДКБ #алматы #миротворцы #ЧП #ЧС #протесты #митингующие #TRT #TRT_на_русском