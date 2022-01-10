ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Минобороны Казахстана показало работу штаба миротворцев ОДКБ
Минобороны Казахстана опубликовало видео с кадрами из штаба коллективных миротворческих сил ОДКБ. Всего в Казахстан прибыло 2500 военнослужащих стран — членов ОДКБ. Они будут находиться в стране до стабилизации ситуации на фоне массовых протестов. Миротворцы занимаются охраной стратегических объектов. #trtнарусском #казахстан #ОДКБ #алматы #миротворцы #ЧП #ЧС #протесты #митингующие #TRT #TRT_на_русском
Минобороны Казахстана показало работу штаба миротворцев ОДКБ / Others
10 января 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us