Через два дня начнется поэтапный вывод сил ОДКБ из Казахстана, процесс займет не более 10 дней, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время выступления в мажилисе (нижней палате парламента).

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена», — подчеркнул он.

С момента развертывания миротворцев до заявления о завершении миссии прошло всего четыре дня. По словам Токаева, Казахстан «юридически обоснованно» обратился к партнерам по Договору коллективной безопасности, поскольку произошедшее в стране было «вооруженной агрессией со стороны международного терроризма».

«Необходимо понимать: на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который был просто отдан на растерзание террористам. Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю страну», — отметил он.

Попытка госпереворота провалилась, констатировал президент. Токаев обозначил «контуры работы, которую надо выполнить», — в частности, завершить «антитеррористическую операцию», а также найти и наказать «всех боевиков и их пособников». «Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками», — подчеркнул президент страны.

Важно также расследовать, почему власти «проспали наличие ячеек боевиков и деятельность их командного пункта», отметил он. «Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма? Специальная следственная оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу», — указал Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный социальный фонд, который будет заниматься решением социальных проблем. «Сегодня я поручаю создать общественный социальный фонд... он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки», — сказал Токаев, добавив, что фонд получит название «Народу Казахстана».

«Это фонд всех казахстанцев, это народный фонд. Он не будет функционировать при администрации и правительстве. Будет создан наблюдательный совет, назначен честный ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу. Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой», — заявил Токаев.

Президент добавил, что ожидает «значительные и регулярные отчисления в фонд со стороны бизнеса». «Благодаря первому президенту — елбасы, в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе»,— отметил он.

Президент Токаев поручил правительству определить круг таких компаний и согласовать сумму ежегодных взносов в фонд: «Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени. Уверен, фонд может стать еще одним инструментом консолидации общества, укрепит в гражданах чувство социальной справедливости».

На заседании мажилиса был представлен новый премьер-министр Казахстана. Им стал 49-летний Алихан Смаилов, который с января этого года занимал пост первого заместителя премьера. В разные годы он был министром финансов, помощником президента, президентом нацхолдинга «Казагро», а также председателем республиканского агентства по статистике.

Токаев ранее сообщал, что в Казахстане развернуты 2,3 тыс миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники. Генсек ОДКБ Станислав Зась называл места дислокации иностранных войск: Нур-Султан, Алматы, Алматинская область.