На консультациях в Женеве по гарантиям безопасности России и США не удалось договориться о нерасширении НАТО на Восток, заявил по итогам основного раунда двусторонних переговоров замглавы МИДа Сергей Рябков.

По словам замминистра, прогресса по этому вопросу достигнуто не было. Тема нерасширения НАТО и получения на этот счет юридических гарантий вызвала со стороны США серьезные возражения.

Эту тему Рябков назвал ключевой для национальной безопасности России, так же как и неразмещение у границ страны ударных средств Североатлантического альянса. По словам дипломата, это требования, от которых российская сторона не может отступить.

Замглавы МИДа признал, что Россия заняла жесткую позицию на переговорах. «Но абсолютно не правы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения неких ультиматумов», — добавил он.

По его словам, Москва не угрожает последствиями в случае, если ее требования не будут выполнены (при этом президент Владимир Путин допускал, что возможны «самые разные» ответы России в случае отказа). Рябков не исключил, что баланс интересов между Россией и альянсом может быть найден, отмечает РБК.

Пункты о нерасширении НАТО на Восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины содержатся в проекте договора о гарантиях безопасности, который Россия в середине декабря 2021 года направила Североатлантическому альянсу и США. Как подчеркнул Рябков, России нужны «железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии» того, что Украина и Грузия не станут членами НАТО.

В среду, 12 января, Россия продолжит обсуждать этот вопрос на встрече с представителями НАТО в Брюсселе, а на следующий день — на заседании ОБСЕ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс никогда не давал обязательств не расширяться на Восток. Он также исключил возможность компромисса с Россией по вопросу членства Украины в блоке.

17 декабря российская сторона опубликовала переданные США предложения о гарантиях безопасности в Европе. Среди них были требования Москвы к Вашингтону отказаться от расширения НАТО на Восток, в том числе за счет Украины и Грузии, не размещать ядерное и другое наступательное оружие в Европе, в том числе за границами альянса по состоянию на 1997 год.