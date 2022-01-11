Военные США строят в сирийской северо-восточной провинции Хасеке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) с суточной мощностью в 3 тыс. баррелей, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.

Строительство НПЗ ведется в районе Мабадах у месторождения Румейлан с целью удовлетворения потребностей американской армии и террористов ОНС/PПК. Оборудование для него доставляется в Сирию из Ирака через приграничный КПП «Аль-Валит». Подобного рода НПЗ в будущем планируется построить и в других районах Сирии, подконтрольных ОНС/PПК.

В захваченных террористами частях провинций Дейр-эз-Зор и Хасека сосредоточены самые богатые месторождения нефти и газа Сирии, резервы которых составляют 70% от всех ресурсов страны. Только в районах провинции Дейр-эз-Зор к востоку от Евфрата расположены 11 крупных нефтегазовых месторождений.

Отряды ОНС/PПК при поддержке США захватили район газоперерабатывающего завода «Коноко» в северо-восточной части Дейр-эз-Зора 23 сентября 2017 года, а крупнейшее нефтяное месторождение «Аль-Омар» перешло под их контроль 22 октября 2017-го.

В мае 2021 года администрация Байдена отказалась от нефтяной сделки между компанией Delta Crescent Energy и террористами ОНС, писал TRT на русском. Соглашение о сотрудничестве в области добычи и реализации нефти американская нефтяная компания Delta Crescent Energy заключила с администрацией ОНС/РПК в 2020 году. В апреле 2020-го команда президента Дональда Трампа вывела в исключительном порядке компанию Delta Crescent Energy из-под санкций министерства финансов США. Вашингтон в 2020 году расширил санкции против Сирии вступившим в силу «Законом Цезаря», в рамках которого под санкции подпадают не только организации Сирии, но и других стран, которые взаимодействуют с режимом Асада.

Спецпосланник США Джоэл Рейберн признавал, что администрация Дональда Трампа оказала содействие Delta Crescent Energy в заключении нефтяного контракта. Компания была создана людьми, близкими к республиканским кругам, — экс-послом США в Дании Джеймсом Кейном, бывшим офицером подразделения сил специального назначения «Дельта» Джеймсом Ризом и Джоном Дорриером-младшим, бывшим руководителем энергетической фирмы Gulfsands. Американские СМИ обращали внимание на их донорскую активность в Республиканской партии.