11 января 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Рябков: Нужен реальный шаг навстречу России
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, которые прошли в Женеве. Он охарактеризовал их как профессиональные, но заявил, что необходим прорыв. Россия примет решение о продолжении диалога с США после запланированных на эту неделю встреч с НАТО и ОБСЕ. #trtнарусском #ОБСЕ #НАТО #Женева
Рябков: Нужен реальный шаг навстречу России / Others
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