Рябков: Нужен реальный шаг навстречу России

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, которые прошли в Женеве. Он охарактеризовал их как профессиональные, но заявил, что необходим прорыв. Россия примет решение о продолжении диалога с США после запланированных на эту неделю встреч с НАТО и ОБСЕ. #trtнарусском #ОБСЕ #НАТО #Женева