Туркменистан планирует потушить «Врата ада»

«Вратами ада» в Туркменистане называют горящий на протяжении 50 лет газовый кратер Дарваза в пустыне Каракумы. В этом году власти страны решили снова попытаться потушить огонь. Ранее это не увенчалось успехом. Горящий кратер появился в результате аварии в советское время, когда бурильщики задели газовую пещеру. Тогда и было решено поджечь воронку, чтобы уничтожить выходящие токсичные газы. #trtнарусском #каракумы #Туркменистан #вратаада