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Туркменистан планирует потушить «Врата ада»
«Вратами ада» в Туркменистане называют горящий на протяжении 50 лет газовый кратер Дарваза в пустыне Каракумы. В этом году власти страны решили снова попытаться потушить огонь. Ранее это не увенчалось успехом. Горящий кратер появился в результате аварии в советское время, когда бурильщики задели газовую пещеру. Тогда и было решено поджечь воронку, чтобы уничтожить выходящие токсичные газы. #trtнарусском #каракумы #Туркменистан #вратаада
Туркменистан планирует потушить «Врата ада» / Others
11 января 2022 г.
Истории
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