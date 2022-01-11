ПОЛИТИКА
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Чавушоглу: Мир и стабильность в Казахстане важны для всего мира
Турция солидарна с Казахстаном, — заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на внеочередном заседании в режиме видеоконференции глав МИД — членов Организации тюркских государств. Ее участники минутой молчания почтили память погибших в ходе беспорядков в Казахстане. Чавушоглу выразил уверенность, что казахстанский народ справится со всеми вызовами и обеспечит единство страны. Турция же, по его словам, готова оказать любую необходимую помощь. #trtнарусском #Турция #Казахстан #Чавушоглу
Чавушоглу / Others
11 января 2022 г.
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