Чавушоглу: Мир и стабильность в Казахстане важны для всего мира

Турция солидарна с Казахстаном, — заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на внеочередном заседании в режиме видеоконференции глав МИД — членов Организации тюркских государств. Ее участники минутой молчания почтили память погибших в ходе беспорядков в Казахстане. Чавушоглу выразил уверенность, что казахстанский народ справится со всеми вызовами и обеспечит единство страны. Турция же, по его словам, готова оказать любую необходимую помощь. #trtнарусском #Турция #Казахстан #Чавушоглу