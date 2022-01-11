Турецкий фермер Иззет Косак купил своим коровам VR-очки, в которых животные видят изображения летних зеленых пастбищ. Предположительно, это делает коров счастливее и снижает стресс, и поэтому они дают больше молока, пишет The Science Times.

Фермер решил провести эксперимент, основываясь на опыте исследователей из Подмосковья. Там ученые совместно с ветеринарами в 2019 году разработали VR-очки для коров с учетом особенностей их зрения. После ряда экспериментов исследователи пришли к выводу, что пасущиеся в виртуальной реальности животные дают больше молока, потому что чувствуют себя счастливее.

Иззет Косак объяснил, что обычно ферма получала 22 литра молока в день. Теперь же среднее количество молока от двух коров с VR-очками достигло 27 литров. Кочак заказал ещё 10 гарнитур, чтобы снабдить ими больше коров.

Ранее Косак включал классическую музыку, чтобы успокоить животных.