«Талибан» провел военный парад в городе Герат недалеко от границы с Ираном

Талибы провели военный парад в третьем по величине городе Афганистана, где показали американские «Хаммеры» и бронированные грузовики, которые ранее были переданы афганской армии США до захвата власти талибами. По заявлению талибов, для соседних стран, которые не намерены их оккупировать, они не представляют никакой опасности. #trtнарусском #Талибан #Афганистан #парад