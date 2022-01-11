ПОЛИТИКА
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«Талибан» провел военный парад в городе Герат недалеко от границы с Ираном
Талибы провели военный парад в третьем по величине городе Афганистана, где показали американские «Хаммеры» и бронированные грузовики, которые ранее были переданы афганской армии США до захвата власти талибами. По заявлению талибов, для соседних стран, которые не намерены их оккупировать, они не представляют никакой опасности. #trtнарусском #Талибан #Афганистан #парад
парад / Others
11 января 2022 г.
Истории
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