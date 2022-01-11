Россия приступила к переброске военных вертолетов к границе с Украиной, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников из администрации президента США Джо Байдена.

В последнее время количество российских военных на границе с Украиной вопреки прогнозам экспертов оставалось стабильным, но сейчас американцы утверждают, что перемещение военных вертолетов к границе может означать, что планирование российского нападения на Украину продолжается.

Согласно американской оценке, сейчас у границы с Украиной находятся 100 тысяч российских военных. Относительно мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Москва могла сдвинуть сроки наземного наступления на Украину на февраль. В США полагают, что вторжение в Украину должно произойти до начала весны, пока грязь на дорогах, вызванная потеплением, вновь не затруднит передвижение тяжелых транспортных средств и военного оборудования.

При этом источники газеты сообщили, что администрация Джо Байдена привлекла метеорологов для тщательного изучения вероятной погоды в Украине в ближайшие недели. Кроме того, 10 января стало известно, что в конце декабря администрация Байдена негласно санкционировала выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере $200 млн. По всей видимости, Белый дом не хотел привлекать внимания к новому пакету помощи в преддверии январских переговоров между Россией и США в Женеве.

Информация о возможном вторжении России в Украину в начале 2022 года начала появляться в американских СМИ еще осенью. Утверждалось, что около 100 тысяч российских военных будут наступать на территорию Украины по трем направлениям — из центральной России, аннексированного Крыма и Беларуси.