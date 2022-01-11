Антропоморфный робот-аватар проекта «Теледроид», предназначенный для работы в открытом космосе, будет изготовлен в конце 2022 года, заявил РИА «Новости» исполнительный директор предприятия-разработчика проекта НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Мы сделали задающее устройство копирующего типа и манипулятор «Теледроида». В феврале мы будем испытывать эти компоненты, а сам робот, который уже полностью разработан, появится в «железе» к концу 2022 года. Далее ему предстоит ряд наземных испытаний в условиях, приближенных к космическим, но без учета факторов космического полета», — сказал Дудоров.

Он также уточнил, что «Теледроид» — это название не самого робота, а проекта. Когда он будет готов, то, возможно, получит название FEDOR-2 в честь своего предшественника — робота «Федора».

«Теледроид» будет выглядеть как торс человека. Функционировать он будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операции робот сможет выполнять самостоятельно. Это будет своеобразный «робот-Леонов» — по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым. В проекте будут использованы технологии, опробованные в роботе «Федоре», который побывал на орбите в 2019 году.