Делегация руководящего Афганистаном движения «Талибан» провела в Иране переговоры с лидером Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНС) Ахмадом Масудом и бывшим губернатором афганской провинции Герат Мохаммадом Исмаил-ханом, сообщает TOLOnews со ссылкой на заявление главы делегации — министра иностранных дел Афганистана Амир-Хана Муттаки.

«Да, мы встретились с Ахмадом Масудом, Исмаилом-ханом и другими афганцами. Мы заверили всех их, что они могут вернуться [в Афганистан] и жить спокойной жизнью», — рассказал Муттаки после встречи в Тегеране.

Хотя ФНС официально не подтверждал намерение провести встречу, представитель движения Хафиз Мансур заявил, что она действительно имела место.

Делегация талибов отправилась в Тегеран 8 января. Изначально в афганском движении заявляли, что представители «Талибана» встретятся только с иранскими чиновниками, чтобы обсудить ряд экономических, социальных и других вопросов.

Встреча делегации талибов с Масудом и Исмаил-ханом в иранской столице — это первый контакт подобного рода после того, как двое последних вынуждены были покинуть Афганистан, отмечает «Фергана».

Ахмад Масуд — сын погибшего в 2001 году полевого командира Ахмад Шаха Масуда. После занятия Кабула «Талибаном» в августе 2021 года он возглавил ФНС, который вступил в вооруженное противостояние с талибами в провинции Панджшер.

​​​​​​​Исмаил-хан в конце 1970-ых годов являлся офицером армейского подразделения, обеспечивавшего безопасность аэропорта Герата, а в 1979 году он стал одним из организаторов мятежа против властей в Кабуле. В 1980-ых Исмаил-хан объединил вокруг себя формирования моджахедов и стал крупнейшим полевым командиром на западе Афганистана, его подразделения боролись с советским присутствием в стране.

После ухода советских войск из страны он руководил таджикским антиталибским ополчением, а после свержения «Талибана» в Афганистане в 2001 году недолгое время работал в качестве губернатора провинции Герат. В 2021 году «Лев Герата» вновь собрал ополчение для противостояния талибам, но был пленен. 17 августа талибы освободили Исмаил-хана из под стражи в обмен на эмиграцию из страны, после чего он уехал в Иран.