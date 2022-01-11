Задержанный без предъявления обвинений в Саудовской Аравии уйгурский религиозный ученый (алим) Аймадула Ваили, также известный как Хемдулла Абдувели, в течение нескольких дней может быть депортирован в Китай, где ему грозят тюремное заключение и пытки, сообщает Middle East Eye со ссылкой на дочерей алима.

В 2020 году ученый отправился в Саудовскую Аравию из Турции, где он проживает, для совершения хаджа. Китайское посольство в Эр-Рияде узнало об этом и потребовало его депортации. Ваили был вынужден скрываться у проживающих в Саудовской Аравии уйгуров. В ноябре 2020 года он был задержан и доставлен в тюрьму в Джидде, где содержится без предъявления обвинений.

Дочери алима рассказали, что на прошлой неделе саудовский чиновник сказал их отцу, чтобы тот готовился к депортации в Китай в ближайшие дни. Также известно об еще одном этническом уйгуре, которого Саудовская Аравия готовится депортировать в Китай. Оба уйгура не обвиняются ни в каких преступлениях ни в Китае, ни в Саудовской Аравии.

«Мы не слышали голоса нашего отца больше года, нам больно осознавать, что его могут отправить в Китай и разлучить нас с ним навсегда. С тех пор, как мы узнали о его возможной депортации, мы плачем без остановки. И всякий раз, когда мы думаем об этой разлуке, боль просто невыносима, наше сердце каждый раз разрывается», — рассказали дочери алима.

Пока нет информации, когда конкретно Саудовская Аравия депортирует уйгуров в Китай. Старший исследователь организации Human Rights Watch по Китаю Мэй Вонг пообщалась с их семьями и призвала Саудовскую Аравию отменить решение о депортации.