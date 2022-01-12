Почти половина россиян (47%) оценивают политическую обстановку в России как напряженную, 12% — как критическую, следует из опроса «Левада-центра».

Около трети (32%) опрошенных назвали политическую обстановку спокойной и только 7% — благополучной.

Почти половина опрошенных (48%) оценивают экономическое положение России как «среднее». При этом треть россиян (30%) назвали экономическую ситуацию «плохой», еще 11% — «очень плохой». Лишь 8% респондентов «Левады» ответили, что экономическое состояние России «хорошее», 1% — «очень хорошее». При этом около половины опрошенных считает, что Россию в ближайшие месяцы ждет ухудшение как политической, так и экономической ситуации (44% и 49%). Улучшения ожидают 38% и 35% опрошенных соответственно.

«Среди опрошенных по потребительскому статусу выделяется группа респондентов, которым «едва хватает на еду»; пятая часть — 22% — оценивают политическую обстановку в России как критическую; среди тех, кому «хватает на одежду», таких 11%; среди тех, кто «может позволить себе ТДП (товары длительного пользования)», — 7%. Однако относительное большинство (около половины) в каждой из категорий считает политическую обстановку в России напряженной», — говорится в исследовании социологов.

Также половина россиян (55%) заявили, что правительство страны в течение ближайшего года не сможет улучшить положение в России (35% — «скорее нет», 20% — «безусловно нет»). При этом 39% сообщили, что правительство сможет это сделать (6% ответили, что власти «безусловно смогут» улучшить положение в стране, 33% — «скорее смогут»).

Треть россиян (32%) отметили, что их жизнь за последний год ухудшилась (23% заявили, что стало «несколько хуже», 9% — «значительно хуже»), и лишь 14% заявили об улучшении жизни (3% говорят о том, что жизнь значительно улучшилась, 11% — несколько улучшилась). Более половины (53%) опрошенных рассказали, что их жизнь и жизнь их семьи за последний год не изменились.

В конце ноября опрос «Левада-центра» показал, что треть россиян (32%) за последние пять лет сталкивались с нарушением своих прав. Чаще всего нарушается право россиян на свободу слова (16%). С 2019 года доля тех, кто заявляет об ущемлении права на свободу слова, выросла в два раза (с 8%).