Враждебное освещение Украины в российских государственных СМИ заметно снизилось перед переговорами России с США, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование чешской компании Semantic Visions.

Эксперты проанализировали около 19 млн страниц с российским доменным именем .ru и порядка 24 000 источников и пришли к выводу, что негативные сообщения об Украине, число которых неуклонно росло в предыдущие месяцы, с начала декабря стали появляться все реже.

В Semantic Visions отметили, что ситуация почти идентична прошлой весне, когда негатив в отношении Украины в российских СМИ достиг пика и начал снижаться перед тем, как в конце апреля правительство России объявило о прекращении крупного наращивания сил на границе соседнего государства. Это произошло после того, как США предложили Владимиру Путину провести личную встречу с Джо Байденом в Женеве, пишет Bloomberg.

Будучи мастером стратегии «эскалация ради деэскалации», российский президент с нетерпением ждет похвалы в качестве миротворца, отмечает исполнительный директор Semantic Visions Фрэнк Врабель: «Наши данные показывают, что он снова играет с Западом в опасную игру «кошки-мышки»».

Переговоров с США и НАТО Россия добивалась с декабря 2021 года, когда Кремль передал помощнику госсекретаря США Карен Донфрид разработанный Москвой проект соглашений о гарантиях безопасности. 17 декабря российский МИД опубликовал документы на своем сайте. Проекты, в частности, содержат положения о нерасширении НАТО на восток, отказе от принятия в него государств бывшего СССР, включая Украину, и запрете на дальнейшее размещение военных и вооружения в странах Европы и на других территориях.

На консультациях в Женеве по гарантиям безопасности России и США не удалось договориться о нерасширении НАТО на Восток, заявил по итогам основного раунда двусторонних переговоров замглавы МИДа Сергей Рябков. В среду, 12 января, Россия продолжит обсуждать этот вопрос на встрече с представителями НАТО в Брюсселе, а на следующий день — на заседании ОБСЕ.