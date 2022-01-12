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Оправдать существование: что дала ОДКБ операция в Казахстане
Ввод войск в Казахстан стал первой реальной задачей сил ОДКБ за всю историю ее существования. Несмотря на то, что операция официально продлилась неделю, она успела встретить критику на Западе. Кампания показала, что ОДКБ стремительно меняет свою роль
Оправдать существование: что дала ОДКБ операция в Казахстане
Фото: Reuters / Others
12 января 2022 г.

Первая реальная операция в истории Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продлилась официально с 6 по 13 января. Обратившийся за помощью к странам блока на фоне вспыхнувших «газовых» беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформировал, что вывод будет поэтапным и продлится около 10 дней. При этом он подчеркнул: власти могли бы утратить контроль над крупными городами, если бы не обращение в ОДКБ: «Над подготовкой захвата власти работали профессионалы».

Численность направленных в Казахстан Коллективных миротворческих сил (КМС), в миссии которых приняла участие не только Россия, но и Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения, ограничивалась цифрой в 2,5 тыс. военнослужащих. В Нур-Султане, Алматы и Алматинской области, кроме того, были развернуты 250 единиц боевой техники. Официальными лицами на этом фоне декларировалось, что миротворческий контингент не принимал участия в подавлении протестной активности в Казахстане: этого не предусматривает и сам устав ОДКБ.

Витебский десант из Беларуси был развернут на военном аэродроме Жетыген и неподалеку от Алматы, в районе арсенала боеприпасов. Задача белорусских военнослужащих сводилась к проверке документов и досмотру на пропускных пунктах. Причем официальные видео демонстрируют, что они зачем-то досматривают местных полицейских. Кыргызстанские силы вместе с тем взяли под контроль алматинскую ТЭЦ-2. Под ответственность российских миротворцев, главным образом, перешло авиасообщение: им поставили задачу охранять аэропорт Алматы.

В состав контингента из России вошли подразделения ивановской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, ульяновской 31-й отдельной бригады ВДВ и, кроме того, бойцы 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ и Сил специальных операций. Как обращает внимание «Новая», именно 45-я бригада (за исключением ССО) находится в числе наиболее элитных подразделений в российских вооруженных силах: на ее счету — две кампании в Чечне, конфликт в Грузии, операция на стороне режима в Сирии, а также кампания по аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Рука об руку с наемниками

Миссия ОДКБ в Казахстане повысила подозрительность по отношению к России со стороны западных стран, и без того находящихся в напряжении из-за ситуации вокруг границ Украины. Это хорошо иллюстрирует заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по поводу официального решения начать вывод миротворцев 13 января. «Пока миротворческие силы не выведены, мы продолжаем призывать их соблюдать международные права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть страну, как того запросил Казахстан», — сказал он.

Однако Вашингтон поприветствовал заявление Токаева о прекращении миссии ОДКБ.

Причины для подозрительности действительно были. Российские лоялистские СМИ писали об участии в событиях в Казахстане частных военных компаний (ЧВК) из РФ как о свершившемся факте. По этим данным, наемников ЧВК «Вагнера» доставили в Центральную Азию гражданскими лайнерами. Отмечалось, что одна из задач «солдат удачи», уже засветившихся в Африке и на Ближнем Востоке, — охрана территории космодрома Байконур и транспортных коммуникаций.

И хотя подтверждений этому нет, в России еще в 2018 году не исключалось, что легализация ЧВК рассматривается в рамках структуры ОДКБ.

Дело в том, что в 2018-м в ходе заседания постоянного совета ОДКБ в Москве был рассмотрен некий проект решения Совета министров обороны организации, предусматривающий утверждение перечня сведений в военной сфере, которые подлежат засекречиванию, а также составляющих служебную информацию ограниченного распространения. Сразу после этого появилась информация, что законопроект, который позволит оперировать в рамках ОДКБ, разрабатывался в стенах московского Института проблем безопасности и устойчивого развития, представители которого имели отношение к спецслужбам и входят в экспертные группы парламента.

Небольшой послужной список

ОДКБ, к которой принадлежат Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, была основана в 2002 году. Своей основной целью члены блока изначально сформулировали необходимость отражения угроз в сфере безопасности и защиту территориальной целостности и суверенитета государств-подписантов. Отдельно говорилось, что это должно происходить «без вмешательства во внутренние дела» стран, запросивших помощь. Впрочем, за всю историю существования никаких серьезных вызовов ей отражать не пришлось.

В июне 2010 года занимавшая тогда пост президента Кыргызстана Роза Отумбаева обратилась к ОДКБ из-за обострения внутренней ситуации на фоне межэтнических конфликтов на юге республики. Организация тогда отказалась использовать КМС.

Официальный запрос в адрес ОДКБ последовал и совсем недавно, в мае 2021 года, со стороны армянского лидера Никола Пашиняна. Еревану, искусственно создававшему тогда напряженность на границе с Азербайджаном, было предсказуемо отказано в поддержке.

В июле того же года Таджикистан адресовал ОДКБ свою просьбу оказать помощь в усилении охраны на границе с Афганистаном на фоне прихода к власти в Кабуле движения «Талибан». В сентябре члены блока приняли решение об укреплении таджикско-афганской границы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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