Первая реальная операция в истории Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продлилась официально с 6 по 13 января. Обратившийся за помощью к странам блока на фоне вспыхнувших «газовых» беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформировал, что вывод будет поэтапным и продлится около 10 дней. При этом он подчеркнул: власти могли бы утратить контроль над крупными городами, если бы не обращение в ОДКБ: «Над подготовкой захвата власти работали профессионалы».

Численность направленных в Казахстан Коллективных миротворческих сил (КМС), в миссии которых приняла участие не только Россия, но и Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения, ограничивалась цифрой в 2,5 тыс. военнослужащих. В Нур-Султане, Алматы и Алматинской области, кроме того, были развернуты 250 единиц боевой техники. Официальными лицами на этом фоне декларировалось, что миротворческий контингент не принимал участия в подавлении протестной активности в Казахстане: этого не предусматривает и сам устав ОДКБ.

Витебский десант из Беларуси был развернут на военном аэродроме Жетыген и неподалеку от Алматы, в районе арсенала боеприпасов. Задача белорусских военнослужащих сводилась к проверке документов и досмотру на пропускных пунктах. Причем официальные видео демонстрируют, что они зачем-то досматривают местных полицейских. Кыргызстанские силы вместе с тем взяли под контроль алматинскую ТЭЦ-2. Под ответственность российских миротворцев, главным образом, перешло авиасообщение: им поставили задачу охранять аэропорт Алматы.

В состав контингента из России вошли подразделения ивановской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, ульяновской 31-й отдельной бригады ВДВ и, кроме того, бойцы 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ и Сил специальных операций. Как обращает внимание «Новая», именно 45-я бригада (за исключением ССО) находится в числе наиболее элитных подразделений в российских вооруженных силах: на ее счету — две кампании в Чечне, конфликт в Грузии, операция на стороне режима в Сирии, а также кампания по аннексии Крымского полуострова в 2014 году.

Рука об руку с наемниками

Миссия ОДКБ в Казахстане повысила подозрительность по отношению к России со стороны западных стран, и без того находящихся в напряжении из-за ситуации вокруг границ Украины. Это хорошо иллюстрирует заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по поводу официального решения начать вывод миротворцев 13 января. «Пока миротворческие силы не выведены, мы продолжаем призывать их соблюдать международные права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть страну, как того запросил Казахстан», — сказал он.

Однако Вашингтон поприветствовал заявление Токаева о прекращении миссии ОДКБ.

Причины для подозрительности действительно были. Российские лоялистские СМИ писали об участии в событиях в Казахстане частных военных компаний (ЧВК) из РФ как о свершившемся факте. По этим данным, наемников ЧВК «Вагнера» доставили в Центральную Азию гражданскими лайнерами. Отмечалось, что одна из задач «солдат удачи», уже засветившихся в Африке и на Ближнем Востоке, — охрана территории космодрома Байконур и транспортных коммуникаций.

И хотя подтверждений этому нет, в России еще в 2018 году не исключалось, что легализация ЧВК рассматривается в рамках структуры ОДКБ.

Дело в том, что в 2018-м в ходе заседания постоянного совета ОДКБ в Москве был рассмотрен некий проект решения Совета министров обороны организации, предусматривающий утверждение перечня сведений в военной сфере, которые подлежат засекречиванию, а также составляющих служебную информацию ограниченного распространения. Сразу после этого появилась информация, что законопроект, который позволит оперировать в рамках ОДКБ, разрабатывался в стенах московского Института проблем безопасности и устойчивого развития, представители которого имели отношение к спецслужбам и входят в экспертные группы парламента.

Небольшой послужной список

ОДКБ, к которой принадлежат Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, была основана в 2002 году. Своей основной целью члены блока изначально сформулировали необходимость отражения угроз в сфере безопасности и защиту территориальной целостности и суверенитета государств-подписантов. Отдельно говорилось, что это должно происходить «без вмешательства во внутренние дела» стран, запросивших помощь. Впрочем, за всю историю существования никаких серьезных вызовов ей отражать не пришлось.

В июне 2010 года занимавшая тогда пост президента Кыргызстана Роза Отумбаева обратилась к ОДКБ из-за обострения внутренней ситуации на фоне межэтнических конфликтов на юге республики. Организация тогда отказалась использовать КМС.

Официальный запрос в адрес ОДКБ последовал и совсем недавно, в мае 2021 года, со стороны армянского лидера Никола Пашиняна. Еревану, искусственно создававшему тогда напряженность на границе с Азербайджаном, было предсказуемо отказано в поддержке.

В июле того же года Таджикистан адресовал ОДКБ свою просьбу оказать помощь в усилении охраны на границе с Афганистаном на фоне прихода к власти в Кабуле движения «Талибан». В сентябре члены блока приняли решение об укреплении таджикско-афганской границы.