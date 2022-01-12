Французские власти запрещают мусульманкам арендовать бассейны

Французская газета Le Monde сообщила, что власти страны будут сотрудничать с платформой Airbnb для контроля вилл, которые арендуют мусульмане. Власти уже запретили женщинам, исповедующим ислам, пользоваться общественными бассейнами в буркини. Теперь это планируется распространить и на бассейны на арендуемых виллах. #trtнарусском #Франция #Airbnb #LeMonde