В период с 2017 по 2019 год действующим в США исламофобским группам было предоставлено около $106 млн, говорится в отчете, опубликованном Советом по американо–исламским отношениям (CAIR), который является крупнейшей мусульманской правозащитной организацией в Соединенных Штатах.

В документе под названием «Исламофобия в мейнстриме» перечислены 35 благотворительных организаций и фондов, которые направили 105 865 763 долларов 26 антимусульманским группам.

Согласно отчету, «Христианские адвокаты, служащие евангелизму» (Christian Advocates Serving Evangelism Inc.), благотворительный фонд Fidelity Charitable Gift Fund, благотворительный фонд Schwab, фонд Маркуса, частный фонд Адельсона и Еврейский общинный фонд вошли в число шести крупнейших спонсоров американской сети исламофобии.

Отмечается, что исламофобские группы занимаются распространением ложной информации о мусульманских общинах в США и за их пределами через социальные сети, прессу, публичные слушания.

«Американский центр закона и правосудия (ACLJ) получил в общей сложности более $60 млн от организации Christian Advocates Serving Evangelism Inc. в период с 2017 по 2019 год. Данная юридическая фирма имеет опыт поддержки антимусульманской политики, включая лоббирование «Запрета на мусульман» (известный как Muslim Ban, «Запрет на мусульман» — скандальный указ Дональда Трампа, который запрещал въезд в США гражданам ряда стран, главным образом мусульманских. — Прим. редакции)», — говорится в докладе.

По словам координатора CAIR Хузайфы Шахбаза, функционирующая в США «сеть исламофобии остается чрезвычайно активной и хорошо финансируемой». «Несмотря на незначительное сокращение числа фондов, которые направляли деньги антимусульманским группам, миллионы долларов по-прежнему поступают в организации, которые распространяют дезинформацию и внедряют опасные стереотипы о мусульманах и исламе», — рассказал он.

Шахбаз также призвал благотворительное сообщество сформировать четкую политику с целью предотвратить попадание финансовых средств в «группы ненависти». Кроме того, он заявил о необходимости реализации образовательных инициатив для сотрудников и членов правления благотворительных организаций, что поможет им «осознать масштабы антимусульманского фанатизма».