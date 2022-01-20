ПОЛИТИКА
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Памятник Петру I за скромность
В бельгийском Антверпене запрещено ставить памятники политическим деятелям, но исключением стал российский Петр I. С 1998 года напротив аббатства Святого Михаила стоит бронзовая фигура императора. Бельгийцы почитают его за скромность. Петр I прибыл в Антверпен в 1717 году под видом обычного моряка, скрыв, кем является на самом деле. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы остаться в истории города. #trtнарусском #Бельгия #Антверпен #ПетрI
Петр / Others
20 января 2022 г.
Истории
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