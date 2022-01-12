Погодные условия исключают крупную военную операцию России против Украины до начала февраля, пишет The New York Times.

США стали получать информацию о динамике численности российской группировки благодаря регулярным полетам (с 27 декабря) самолетов радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint и E-8 JSTARS в воздушном пространстве Украины. По этим данным, на передовых позициях замечены транспортные и ударные вертолеты российских ВКС, и это «вероятный признак того, что планирование операции продолжается».

По информации источников NYT, окно России для «вторжения» жестко ограничено периодом распутицы, которая может наступить уже в марте и затруднить маневр тяжелой технике. С учетом того, что земля на Украине в этом году промерзла еще недостаточно, окно сужается и «дедлайн» операции сдвигается к весне, так что она может начаться не раньше февраля.

«Чтобы лучше понимать возможные условия в этом году, администрация Джо Байдена привлекает метеорологов для детального прогнозирования погоды на Украине в ближайшие недели», — пишет газета со ссылкой на одного из чиновников.

Особенно большое внимание разведка США уделяет возможной переброске тактического ядерного оружия, отмечает NYT. Пока консенсус разведсообщества, доложенный администрации, состоит в том, что Россия продолжает планирование, но президент Путин не принял решения о «вторжении», утверждает газета.

11 января Минобороны РФ сообщило о начале новой серии военных учений в граничащих с Украиной областях после первого раунда консультаций по безопасности с США, который завершился в понедельник и не привел к конкретным результатам. После этого официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил об ожидании Вашингтона, что Москва раскроет цель маневров российской армии рядом с украинской границей или полностью прекратит учения.

«Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — сказал он.

Россия не раз обвиняла NYT в информационных вбросах в контексте политических событий. На этой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков счел вбросом публикацию о планах США в случае войны на Украине запретить ввоз в Россию техники «от ноутбуков до холодильников». Тем не менее Washington Post также писала, что американские сенаторы-демократами подготовили новый пакет санкций, который будет включать санкции лично против президента России Владимира Путина.

«Законопроект предусматривает введение масштабных санкций в отношении высших российских военных и государственных чиновников, включая Путина и других руководителей, а также ключевых банковских учреждений, если Москва начнет военные действия против Украины», — сообщает издание, в распоряжении которого также оказался законопроект по санкциям. Как сообщает Washington Post, санкции также будут направлены против компаний в России, которые предлагают защищенные системы обмена сообщениями, которые банки используют для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями, — такие, как SWIFT.