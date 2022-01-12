ООН призывает закрыть тюрьму в Гуантанамо

Через 20 лет со дня создания тюрьмы в Гуантанамо эксперты ООН призывают Вашингтон закрыть ее. Застенки называют «правовой черной дырой». Американские власти открыли ее для содержания без суда лиц, захваченных после терактов 11 сентября. С тех пор неоднократно сообщалось о пытках и тотальном нарушении прав человека на территории тюрьмы. Более половины заключенных, умерших в Гуантанамо, покончили жизнь самоубийством. #trtнарусском #Гуантанамо #США #ООН #тюрьма #закрытие #11сентября #правачеловека #TRT #TRT_на_русском