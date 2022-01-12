Объем экспорта перца чили из Турции в 2021 году увеличился на 21,8% в сравнении с 2020 годом и достиг отметки в $9,2 млн, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии (GAİB).

В 2020 году из Турции было экспортировано перца чили на сумму $7,57 млн, напоминает агентство.

В прошлом году из Турции было экспортировано 3 886 тонн перца чили в 114 стран мира, включая Германию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Нидерланды, Францию, Швецию, Канаду, Италию и США.

Ведущим импортером данной продукции из Турции стала Германия — $2,202 млн. Далее следуют Нидерланды — $1,591 млн и Великобритания — $997 тысяч.

В беседе с агентством «Анадолу» представитель торговой биржи провинции Шанлыурфа Иса Кызылдемир выразил удовлетворение показателями экспорта 2021 года.

«Очень радует, что показатели турецкого экспорта продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, увеличилось число стран-импортеров перца чили из Турции. Диверсификация рынков — это тоже очень приятная тенденция в экспорте», — сказал Кызылдемир.

Собеседник агентства привлек внимание к турецкой приправе, так называемому «изотскому» перцу (isot biber).

«Мы начали знакомить мир с такой разновидностью перца как «изотский», который мы называем «самым сладким горьким перцем». Тот, кто попробует эту приправу, уже не сможет от нее отказаться. Надеюсь, что в 2022 году мы достигнем еще лучших показателей экспорта», — отметил он.