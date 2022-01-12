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Getir хочет направить $1 млрд на международную экспансию
Турецкий сервис быстрой доставки продуктов Getir рассчитывает привлечь капитал в размере $12 млрд в рамках раунда финансирования, начатого его инвесторами. Компания хочет направить более $1 млрд на зарубежную экспансию
Getir хочет направить $1 млрд на международную экспансию
Getir хочет направить $1 млрд на международную экспансию / Others
12 января 2022 г.

Турецкий сервис быстрой доставки продуктов Getir рассчитывает привлечь капитал в размере $12 млрд в рамках раунда финансирования, начатого его инвесторами, сообщает Bloomberg.

Компания Getir, стоимость которой в 2021 году оценивалась в $7,7 млрд, хочет направить более $1 млрд на зарубежную экспансию, рассказал источник агентства, попросивший не называть его имени. Ранее Getir поддерживали такие компании, как Silver Lake, Tiger Global, Sequoia Capital и Mubadala Investment Co.

Базирующаяся в Стамбуле компания с началом пандемии COVID-19 превратилась в один из самых дорогих стартапов быстрой доставки продуктов. Его американский конкурент Gopuff сейчас оценивается в $15 млрд.

Getir (в переводе с турецкого языка — «принеси») была основана в Турции в 2015 году. Она стала пионером на внутреннем рынке по 10-минутной доставке продуктов ежедневного потребления. Сейчас Getir работает в десятках городов Турции, а в последнее время компания начала международную экспансию — Getir уже вышла на рынки США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Испании и Португалии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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