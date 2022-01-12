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Сборные «ДНР» и «ЛНР» не поедут на первенство сепаратистов по футболу
Сборные подконтрольных сепаратистам территорий Украины не поедут на чемпионат Европы по футболу, проводимый под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, которая объединяет не являющиеся членами FIFA футбольные ассоциации и их сборные
Сборные «ДНР» и «ЛНР» не поедут на первенство сепаратистов по футболу
Сборные «ДНР» и «ЛНР» не поедут на первенство сепаратистов по футболу / Others
12 января 2022 г.

Сборные подконтрольных сепаратистам территорий Украины (так называемых «ДНР» и «ЛНР») не поедут на чемпионат Европы по футболу, проводимый под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), которая объединяет не являющиеся членами FIFA футбольные ассоциации и их сборные, обратил внимание Telegram-канал «Донбасс решает».

Сам турнир состоится летом 2022 года во французской Ницце. Канал утверждает, что сборные «ДНР» и «ЛНР» не поедут на турнир сепаратистов из-за проблем с финансированием, сложной логистики, отсутствия виз и неучастия в контрольных матчах, на что ConIFA обращает особое внимание.

При этом президент «Футбольного союза ДНР» Павел Давыденко рассказал каналу AKUTIN.DPR.RU, что сборные подконтрольных сепаратистам территорий Украины и не планировали участвовать в турнире.

«Нужно учитывать, что это чемпионат 2021 года, который не состоялся из-за угрозы пандемии COVID-19. Соответственно, жеребьевка проходила раньше, и мы в ней не участвовали. Причем не потому, что не хотели. Там существует достаточно сложная система рейтинга, набора очков. Поэтому мы и не должны были участвовать, нас даже не рассматривали», — указал он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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