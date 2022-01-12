Сборные подконтрольных сепаратистам территорий Украины (так называемых «ДНР» и «ЛНР») не поедут на чемпионат Европы по футболу, проводимый под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), которая объединяет не являющиеся членами FIFA футбольные ассоциации и их сборные, обратил внимание Telegram-канал «Донбасс решает».

Сам турнир состоится летом 2022 года во французской Ницце. Канал утверждает, что сборные «ДНР» и «ЛНР» не поедут на турнир сепаратистов из-за проблем с финансированием, сложной логистики, отсутствия виз и неучастия в контрольных матчах, на что ConIFA обращает особое внимание.

При этом президент «Футбольного союза ДНР» Павел Давыденко рассказал каналу AKUTIN.DPR.RU, что сборные подконтрольных сепаратистам территорий Украины и не планировали участвовать в турнире.

«Нужно учитывать, что это чемпионат 2021 года, который не состоялся из-за угрозы пандемии COVID-19. Соответственно, жеребьевка проходила раньше, и мы в ней не участвовали. Причем не потому, что не хотели. Там существует достаточно сложная система рейтинга, набора очков. Поэтому мы и не должны были участвовать, нас даже не рассматривали», — указал он.