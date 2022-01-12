Если заявления о том, что власти Чечни незаконно отняли территории Ингушетии, не прекратятся, то к Чечне перейдут и «оставшиеся села», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, указывает «Кавказский узел».

Глава Чечни выступил с заявлением в адрес «провокаторов, которые безосновательно заявляют, что власти Чеченской Республики якобы незаконно отняли у них территорию» на заседании оргкомитета по подготовке к 100-летнему юбилею со дня образования Чеченской автономии.

«Обращаюсь сейчас к тем провокаторам, я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю», — заявил Кадыров.

Он также призвал тех, кого причислил к провокаторам, «закрыть рты». «Пишут в интернете, что Рамзан наш враг. Выпишите имена свои на листочек, если вам хватит мужества со мной враждовать... Если вы говорите, что я ваш враг, то я действительно враг для тех, кто так говорит», — подчеркнул он.

В качестве примера последствий провокаций он привел беспорядки в Казахстане. «Мы на примере Казахстана видим, к чему приводят провокации и сплетни. Под предлогом поднятия цен на газ, была выпущена определенная группа людей, а остальные просто присоединились и делают свои дела. Поэтому нельзя допускать эти искры, потому что, когда горит, то уже тяжело потушить», — сказал глава Чечни.